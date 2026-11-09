Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları

        Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları

        Eskişehir protokolü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları

        Eskişehir protokolü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de anılıyor.

        "Cumhuriyetiniz emin ellerdedir"

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz yayımladığı mesajda Atatürk'ün milletin geleceğini yeniden kuran eşsiz bir önder olduğunu belirterek, "Bizlere düşen; hüznümüzü çalışmaya, minnetimizi hizmete, sevgimizi Cumhuriyetimizi daha da güçlendirecek eserlere dönüştürmektir. Aziz Atatürk; Eskişehir sizi unutmadı. Bu millet sizi unutmadı. Hatıranız yüreğimizde, Cumhuriyetiniz emin ellerdedir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır"

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce mesajında Atatürk'ün devrimleri ve mücadelesiyle geleceğe ışık tuttuğunu kaydederek, "10 Kasım; onun düşüncelerine, ilkelerine ve devrimlerine bir kez daha sarılma günüdür. 09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır. Cumhuriyet kenti Eskişehir’imizi, Atamızın devrimleri ve idealleri ışığında geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

        "Geleceğimize karşı tarihi sorumluluğumuzdur"

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptığı mesajında, "Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmak; Cumhuriyet’i demokrasi, hukuk, laiklik ve özgürlük temelinde güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Onun emanet ettiği Cumhuriyet’i korumak ve yaşatmak, yalnızca bir anma görevi değil, geleceğimize karşı tarihi sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır"

        ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ise anma mesajında, "Türk milleti, Atatürk’ün fikirlerinden aldığı ilhamla birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemesini sürdürmektedir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' ifadesiyle kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk gençliğine güvenini ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 88. ölüm yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Unutmayalım ki 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de iklim için ortak yaşamın yeni adresi: a.d.a açıldı
        Eskişehir'de iklim için ortak yaşamın yeni adresi: a.d.a açıldı
        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı
        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı
        Eskişehir'de 26 binden fazla araç denetlendi, 4 bin 839 sürücüye ceza kesil...
        Eskişehir'de 26 binden fazla araç denetlendi, 4 bin 839 sürücüye ceza kesil...
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı
        Eskişehir'de eğitimcilere yönelik 'Sosyal İçerme' saha eğitimi düzenlendi A...
        Eskişehir'de eğitimcilere yönelik 'Sosyal İçerme' saha eğitimi düzenlendi A...
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ne ziyaret