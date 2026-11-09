Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları

Eskişehir protokolü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de anılıyor.

"Cumhuriyetiniz emin ellerdedir"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz yayımladığı mesajda Atatürk'ün milletin geleceğini yeniden kuran eşsiz bir önder olduğunu belirterek, "Bizlere düşen; hüznümüzü çalışmaya, minnetimizi hizmete, sevgimizi Cumhuriyetimizi daha da güçlendirecek eserlere dönüştürmektir. Aziz Atatürk; Eskişehir sizi unutmadı. Bu millet sizi unutmadı. Hatıranız yüreğimizde, Cumhuriyetiniz emin ellerdedir" ifadelerini kullandı.

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"09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce mesajında Atatürk'ün devrimleri ve mücadelesiyle geleceğe ışık tuttuğunu kaydederek, "10 Kasım; onun düşüncelerine, ilkelerine ve devrimlerine bir kez daha sarılma günüdür. 09.05; bir milletin kalbinde zamanın durduğu andır. Cumhuriyet kenti Eskişehir’imizi, Atamızın devrimleri ve idealleri ışığında geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğimize karşı tarihi sorumluluğumuzdur"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptığı mesajında, "Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmak; Cumhuriyet’i demokrasi, hukuk, laiklik ve özgürlük temelinde güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Onun emanet ettiği Cumhuriyet’i korumak ve yaşatmak, yalnızca bir anma görevi değil, geleceğimize karşı tarihi sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi.

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"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır"

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ise anma mesajında, "Türk milleti, Atatürk’ün fikirlerinden aldığı ilhamla birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemesini sürdürmektedir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' ifadesiyle kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk gençliğine güvenini ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 88. ölüm yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Unutmayalım ki 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'" dedi.