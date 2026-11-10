Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de yağışlı hava etkili olacak

        Eskişehir'de yağışlı hava etkili olacak

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Eskişehir'de yağışlı hava etkili olacak

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

        REKLAM

        Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde 13 dereceye kadar ulaşması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise 4 derece ile Mihalıççık'ta ölçüleceği tahmin ediliyor. Kent için herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya n...
        Eskişehir'de çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya n...
        Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları
        Eskişehir protokolünden 10 Kasım mesajları
        Eskişehir'de iklim için ortak yaşamın yeni adresi: a.d.a açıldı
        Eskişehir'de iklim için ortak yaşamın yeni adresi: a.d.a açıldı
        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı
        Yurt personeline yangın eğitimi ve ekipman kullanımı anlatıldı
        Eskişehir'de 26 binden fazla araç denetlendi, 4 bin 839 sürücüye ceza kesil...
        Eskişehir'de 26 binden fazla araç denetlendi, 4 bin 839 sürücüye ceza kesil...
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı
        Eskişehir'de 110 okulun katılımıyla 'Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi' başladı