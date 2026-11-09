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        Eskişehir'de çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya neden oldu Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için fren yapan araçlara arkadan gelen araçlar çarptı

        Eskişehir'de çevre yolunda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Eskişehir'de çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya neden oldu Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için fren yapan araçlara arkadan gelen araçlar çarptı

        Eskişehir'de çevre yolunda üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaya zincirleme kazaya neden oldu.

        Kaza, Şeker Mahallesi'nde çevreyolu üzerindeki Şeker Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan araçlar, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı fark etti. Yakın mesafedeki üst geçidi kullanmayarak akıcı trafikte refüjden karşıya geçmeye çalışan yayayı gören sürücü, yayaya çarpmamak için aniden frene bastı. Bu sırada arkadan gelen araçların da duramayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yayanın herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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        O anlar araç kamerasına yansıdı

        Kaza anı ise trafikte ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bunu gören sürücünün ani fren yaptığı ve arkadan gelen araçların çarpışarak zincirleme kazaya karıştığı anlar yer aldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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