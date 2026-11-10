Eskişehir Sanayi Odası'nda 10 Kasım anma töreni düzenlendi

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle oda binasında gerçekleştirilen anma programına; ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Bülent Ayva ve Evren Şahin, Meclis Kâtip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ile Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Öztürk ve Hakkı Sarpkaya katıldı. Program, ESO bahçesinde yer alan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, oda yönetimi ve katılımcıların saygı duruşunda bulunmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.