Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve İl Müdürlüğü diyetisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde; öğrencilerin daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, yurtlarda barınan öğrencilerin sağlığı ve memnuniyeti için denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, kasım ayı denetimleri kapsamında Bala Hatun Yurdu’nun yemekhanesinde incelemelerde bulunuldu.

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