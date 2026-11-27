Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir parkta pompalı tüfekle vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki Aydın Arat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Y.K., sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şahısların kaçtığı değerlendirilen 26 AIJ 701 plakalı kiralık pikap, Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak'ta durduruldu. Araç sürücüsüne farklı ihlallerden 9 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Araçta yapılan aramalarda 1 adet döner bıçağı ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi ile başka bir noktada yakalanan 4 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.