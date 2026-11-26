Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Halkın Mutfağı" projesi kapsamında, 6 farklı noktada 3 kap sıcak yemek 50 TL karşılığında vatandaşlara sunulmaya başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve öğrencilerin sağlıklı ve sıcak yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Halkın Mutfağı" uygulamasını devreye aldı. Proje kapsamında 26 Kasım 2026 itibarıyla belirlenen 6 noktada satışlar başladı.

Uygulama çerçevesinde büfeler, hafta içi her gün saat 14.30'da açılacak ve 3 çeşit sıcak yemekten oluşan menüler paket halinde, algötür modeliyle 50 TL'den satışa sunulacak. Satış noktalarında nakit ödeme kabul edilmezken, işlemler yalnızca kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirilecek. Her vatandaşın en fazla iki paket yemek alabileceği belirtildi.

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Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde saha araştırmaları sonucu belirlenen satış noktaları ise; Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 71 Evler Mahallesi Muhtarlığı arkası ve Erenköy Mahallesi (Yıldırım Caddesi ile Ali Rıza Efendi Bulvarı kesişimi), Fevzi Çakmak Mahallesi (Kavaklı Sokak ile Yekpare Sokak kesişimi), Esentepe Mahallesi (Eğitimciler Parkı) ve Şirintepe Mahallesi (Astsubay Halil Eren Parkı) olarak belirlendi.

"Güvenilir sıcak yemeğe erişimde destek olmayı amaçlıyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, "Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzle bir saha araştırması gerçekleştirdik. Eskişehir'de belirlediğimiz altı mahallemizde, dar gelirli vatandaşlarımızın en çok sosyal destek aldığı mahalleler olan Esentepe, Şirintepe, Fevzi Çakmak, 71 Evler, Emek ve Erenköy mahallelerimizde, büfelerimizde saat 14.30'da hafta içi her gün yemek satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Üç kap sıcak yemeği, güvenilir yemeği dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırmak aslında amaçladığımız şey. Bu sayede hem güvenilir gıdayla özellikle sıcak yemeğe erişimde zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze destek olmayı amaçlıyoruz. Her gelen vatandaşımız en fazla iki tane yemek alabilecek. Bu sayede de en azından daha fazla insanın da bu hizmetten yararlanmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlardan memnuniyet

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren emekli vatandaş Ahmet Mutlu ise, "Belediyemiz yeni bir hizmete kapı açıyor bugün; Büyükşehir Belediyesi'nin üç kap yemeği 50 liradan satışa sunulacak. Bu kâr amacı gütmeyen çok güzel bir hizmet. 50 lira, yani benim her zaman yediğim lokantada 200 lira. Bu tamamen vatandaşa bir hizmettir, gayet güzel. Çok çok iyi olur. Bu hayırlı olsun memleketimize" diye konuştu.