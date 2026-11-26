Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka Mahallesi'nde cemaat ve bölge esnafıyla bir araya geldi.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya, Kırka Mahallesi'nde cemaat ve bölge esnafıyla bir araya geldi.
Program kapsamında öğle namazı öncesinde Kırka Maden Camii'nde cemaate vaaz veren Müftü Kaya, namazın ardından mahalle esnafını ziyaret etti. İş yerlerini dolaşarak esnafla sohbet eden Kaya, kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla da bir süre görüşerek taleplerini dinledi.
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