Odunpazarı Belediyesi, çocukların erken yaşta sosyal ilişkiler kurmasını, farklı kreşlerde eğitim gören arkadaşlarıyla kaynaşmasını ve doğayla iç içe öğrenmesini sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Ahmet Ara Engelsiz Kreşi ile Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı diğer kreşlerde eğitim gören çocuklar, Kent Ormanı’nda bir araya geldi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar birlikte oyunlar oynadı, eğlenceli vakit geçirdi. Farklı kreşlerde eğitim gören minikler, etkinlik sayesinde birbirleriyle tanışma, arkadaşlık kurma ve birlikte hareket etme fırsatı buldu.

Doğayı keşfettiler, birlikte öğrendiler

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Etkinlik boyunca çocuklar Kent Ormanı’nı keşfederek ormanın doğal yaşamını tanıdı. Ağaçlar, bitkiler ve doğanın sunduğu güzellikler hakkında gözlem yapan minikler, açık havada vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Oyunlarla desteklenen etkinlik, çocukların hem sosyal gelişimine hem de doğa bilinci kazanmasına katkı sundu.

Odunpazarı Belediyesi, kreşlerde çocukların gelişimini destekleyen, paylaşmayı, dayanışmayı, arkadaşlığı ve doğa sevgisini pekiştiren etkinliklerle miniklerin eğitim sürecini okul ortamının dışına taşıyarak farklı deneyimler kazanmalarını sağlamaya devam ediyor.