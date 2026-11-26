Eskişehir'de eğitim maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi helikopterin 24 Kasım'da kaza kırıma uğraması sonucu, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları, Adli Tıp işlemleri için Ankara'ya getirilmişti.

Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek askeri uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muhrip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 asker, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

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