Eskişehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Haller Gençlik Merkezi'nde "Afet Hazırlığı ve Gönüllülük Kapanış Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Eskişehir AFAD Şube Müdürü Vedat Şengül'ün de katılım sağladığı programda, afetlere hazırlık süreçleri ve kent direnci konuları ele alındı. Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerde, muhtemel afet durumlarında toplumsal dayanışmanın ve AFAD gönüllülüğünün önemi vurgulandı.