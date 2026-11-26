Yurt yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gelecekte öğretmenlik mesleğini icra edecek gençlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Bir araya gelen öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileklerinin iletildiği programda, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

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