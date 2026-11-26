Kaza, sabah erken saatlerinde AnkaraEskişehir kara yolu üzerinde, Mahmudiye ilçesi kırsal Doğanca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 kamyon çarpıştı. Önündeki kamyona çarpan ve kupası ezilen kamyonun sürücüsü M.Ö., sürücü mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü M.Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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