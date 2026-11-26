Denetimler sonucunda 2 idari yaptırım uygulanırken bu kapsamda toplam 264 bin 216 lira para cezası kesildi.

Bu kapsamda kent genelinde risk esaslı 242 gıda ve yem işletmesi denetlendi, 11 numune alındı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 19-25 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 264 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

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