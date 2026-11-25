"Dedikoducu Kadınlar" heykeli yeniden yerinde
Eskişehir'in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ve kentin simgelerinden biri hâline gelen "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yerini aldı.
Eskişehir’in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ve kentin simgelerinden biri hâline gelen "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden yerini aldı.
Geçtiğimiz günlerde hasar görmesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılan heykel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titiz bir bakım ve onarım sürecinden geçirildi. Heykelin gerekli çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden eski yerine yerleştirilmesi sağlandı.
Eskişehir’in kent kimliğine değer katan ve vatandaşların yanı sıra kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çeken "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, yenilenen görünümüyle yeniden Eskişehirlileri selamlamaya başladı.
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