Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Parkı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce oluşturulan mezar görünümlü yapı, Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılarak alan temizlendi.

Kentin en yoğun noktalarından biri olan Alaaddin Parkı’nda toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı, üzerine mezar taşına benzetilmiş ve sprey boyayla "Fatiha" yazılmış bir fayans konulduğu, baş kısmına ise yere "Haya edep ya hu" yazılarak bir ağaca Türk bayrağı asıldığı görülmüştü. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olay, parktaki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Odunpazarı Belediyesi ekipleri, parkta temizlik ve düzenleme çalışması başlattı. Ekipler tarafından kabartılan toprak düzeltilirken, alana bırakılan fayans ve sprey boya yazıları temizlendi. Ağaca asılı bulunan Türk bayrağının da ekiplerce kaldırılmasının ardından park alanı eski görünümüne kavuşturuldu. Olayın kim tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiğine yönelik inceleme ise sürüyor.