ESO'nun kurduğu Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu ilk toplantısını yaptı
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kurulan Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu, ilk toplantısını ESO'da gerçekleştirdi. Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından kurulan Eskişehir Sanayi Vizyon Kurulu, ilk toplantısını ESO’da gerçekleştirdi. Toplantı, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Eskişehir sanayisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık yüzde 80’inin toplantıda temsil edildiğini belirten Kesikbaş, kurulun sanayicilerin deneyim ve öngörülerini bir araya getirerek kentin rekabet gücünü artıracak öncelikleri belirleyeceğini ve bunları somut projelere dönüştürmek için çalışacağını ifade etti.
Başkan Kesikbaş, konuşmasının devamında ortak akıl ve birlik vurgusu yaparak, "Sanayicilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirerek ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Hedefimiz, Eskişehir’i üretim ve teknoloji alanında küresel bir marka hâline getirmek." dedi.
Kesikbaş, konuşmasında üretim maliyetleri, finansmana erişim ve ihracatta kârlılığın korunmasına değindi. Verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çalışmalarının önemini de vurguladı.
Toplantı, kurul üyelerinin tanışmasının ardından önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.