Eskişehir’de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olmasının ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı ESTRAM tarafından tramvaylar ile duraklardaki LED ekranlara "Milletimizin başı sağ olsun" yazısı yansıtıldı.

Eskişehir’de eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Tüm ülkeyi yasa boğan acı haberin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESTRAM harekete geçerek kent genelinde toplu ulaşımda kullanılan tramvayların üzerindeki ve tramvay duraklarındaki dijital LED ekranlara "Milletimizin başı sağ olsun" mesajını yansıttı. Kent merkezinde seyrini sürdüren tramvaylarda ve duraklarda yer alan taziye mesajı vatandaşların dikkatini çekerken, bazı vatandaşların cep telefonlarıyla ekranlardaki yazının fotoğrafını çektiği görüldü.