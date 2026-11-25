Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık birimi görevlilerince gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu hizmet modelleri anlatıldı. Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen eğitimde, sosyal hizmet uygulamaları ve destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

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