Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan valiler için tebrik mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşlarına başarı dileklerini iletti. Vali Yılmaz mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yayımlanan 2026/398 sayılı kararname ile yeni illerimize atanan ve mülki idare amirliği bayrağını yeni görev yerlerinde devralan tüm kıymetli meslektaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin dört bir yanında milletimizin huzuru ve refahı için omuz omuza çalışacağımız tüm Valilerimize yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.