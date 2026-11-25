Okul Sporları Futsal Genç Erkek müsabakaları Eskişehir'de başladı
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı.
Giriş: 25.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Genç Erkek müsabakaları başladı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda okul takımları mücadele ediyor. Turnuvada dereceye girmek için sahaya çıkan genç sporcuların karşılaşmaları devam ediyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları verilecek.
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