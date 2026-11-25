Anadolu Üniversitesi kampüsünde sonbahar ve sokak hayvanları
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, dökülen kuru yapraklar, yürüyüş yapan öğrenciler ve kampüsün ev sahipliği yaptığı sokak hayvanlarıyla güzel sonbahar manzaralarına sahne oldu.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, dökülen kuru yapraklar, yürüyüş yapan öğrenciler ve kampüsün ev sahipliği yaptığı sokak hayvanlarıyla güzel sonbahar manzaralarına sahne oldu.
Sararan yaprakların kapladığı yollarda yürüyüşe çıkanlar mevsimin serin havasında vakit geçirirken, ağaç diplerinde ve kaldırım kenarlarında görülen kediler başta olmak üzere sokak hayvanları da objektiflere yansıdı.
Kuru yapraklar, kampüsteki hareketlilik ve sokak hayvanları sonbahar günlerinden renkli kareler oluşturdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.