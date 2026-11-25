Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Hava Pilot Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Odunpazarı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Şeker Sokak'taki ailesine ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın Şeker Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki ailesine şehadet haberini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile askeri yetkililer verdi.

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