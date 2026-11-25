Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit düşen askerlerin ailelerine acı haber ulaştı
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin ailelerine şehadet haberi ulaştırıldı.
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin ailelerine şehadet haberi ulaştırıldı.
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Hava Pilot Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Odunpazarı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Şeker Sokak'taki ailesine ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın Şeker Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki ailesine şehadet haberini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile askeri yetkililer verdi.
Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın Alanönü Mahallesi Gömece Lojmanları'nda yaşayan ailesine de şehadet haberi ulaştırıldı.
Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evlerin önünde hazır bekletildi.
Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un şehadet haberinin ise Sivas'taki babaevine verildiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.
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