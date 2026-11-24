Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin eğitim amacıyla havalandığı ve kaza kırıma uğradığını belirterek, “Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Eskişehir’den eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterde kaza kırım sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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