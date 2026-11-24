Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41'inci yılında anıldı
Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Giriş: 24.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alağaç için dua edildi.
Milli sporcu Alağaç'ın anıldığı törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları katıldı.
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