AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, teşkilat mensuplarıyla birlikte kentteki vatandaşlara yönelik hane ziyaretlerini sürdürdü.

Ziyaretler kapsamında Allahmanlı, Bütün ve Damar ailelerinin evlerine konuk olan Albayrak, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ailelere ileten İl Başkanı Albayrak, misafirperverliklerinden dolayı ailelere ve kendilerine dua eden büyüklere teşekkürlerini iletti.