1922 Kasım tarihleri arasında 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Eskişehirli Arzu Kabal milli takım antrenörü olarak görev aldı. Şampiyonada tatamiye çıkan Eskişehirli sporcu, sergilediği performansla kürsüde yer almayı başararak Türkiye'ye ve Eskişehir'e bronz madalya getirdi.

Bolu'da düzenlenen İBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.