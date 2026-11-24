Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yeni izin ve rapor sistemi anlatıldı
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni izin ve rapor sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni izin ve rapor sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni sistemin işleyişi, kullanım süreçleri ve uygulamaya ilişkin detaylar ele alındı. Kurum çalışanlarının sorularının da yanıtlandığı programda, yeni sistemin işleyişiyle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
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