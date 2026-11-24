TEI, üniversiteli gençlerle buluştu
Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, üniversitedeki gençlerle bir araya gelerek şirketin faaliyet alanlarını ve kariyer fırsatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Meet & Connect etkinliklerinde TEI, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, üniversitedeki gençlerle bir araya gelerek şirketin faaliyet alanlarını ve kariyer fırsatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Meet & Connect etkinliklerinde TEI, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
13 Kasım’da Ankara’da, 18 Kasım’da İstanbul’da ve 23 Kasım’da Eskişehir’de gerçekleştirilen etkinliklerde üniversite öğrencilerine TEI’nin faaliyet alanları, kariyer fırsatları ve genç yeteneklere yönelik gelişim imkanları hakkında bilgi verildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in de katıldığı ve 300’ün üzerinde katılımcının yer aldığı etkinliklerde öğrenciler, havacılık motorları alanındaki kariyer fırsatlarını ve TEI bünyesindeki çalışma imkanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.
Genç yeteneklerin gelişimini ve nitelikli insan kaynağının yetişmesini "Millî Yetkinlik Hamlesi" vizyonuyla değerlendiren TEI, eğitim ve kariyer odaklı çalışmalarıyla üniversiteli gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Türiye’nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini geliştirme hedefiyle yürüttüğü projeleriyle TEI, geleceğin mühendisleri ve sektör profesyonellerile bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemeyi sürdürüyor.
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