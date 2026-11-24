Kaza Eskişehir çevreyolu Bursa istikameti Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 AB 920 plakalı SUV araç ile 26 FC 284 plakalı kamyonun karıştığı kazada trafik olumsuz etkilendi. Kazada oldukça ağır hasar alan SUV aracın kaputu tamamen yerinden çıkarken, ön tamponu da zarar gördü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

Eskişehir çevreyoluda meydana gelen kazada bir araç ağır hasar alırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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