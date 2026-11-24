Tüketici iletişim kanallarını teknolojik dönüşüm vizyonu doğrultusunda modernize eden elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, yapay zekâ destekli voicebot (sesli dijital asistan) ve chatbot (yazılı dijital asistan) hizmetlerini kullanıma sundu.

Voicebot, 7 gün 24 saat boyunca tüketicilerin taleplerini dinleyip anlaşılır ve günlük konuşma diliyle yanıtlayabiliyor. Chatbot ise internet sitesi ve WhatsApp üzerinden akıcı yazılı iletişim olanağı tanıyor. OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, "Yapay zekâyı kullanarak tüketicilerimizin bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayan somut uygulamalar geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımız, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nı yayımlayan ülkemizin bu alandaki hedefleriyle de uyum sağlıyor." dedi.

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Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), sürdürülebilir hizmet anlayışıyla iletişim kanallarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda her ikisi de yapay zekâ destekli olan sesli dijital asistan (voicebot) ve yazılı dijital asistan (chatbot) devreye alındı. OEDAŞ Çözüm Merkezi'ne entegre edilen dijital asistanlar ile özellikle iletişim trafiğinin ve bilgilendirme taleplerinin arttığı dönemlerde tüketicilerin bilgiye daha hızlı ulaşması sağlanacak.

İnsana yakın ses tonuyla dijital çözüm

Yeni nesil voicebot teknolojisi, tüketicileri sistemdeki kayıtlı numaralarından tanıyarak adres bilgilerini otomatik olarak alıyor. Birden fazla kayıtlı adresi olan (ev, iş yeri vb.) kullanıcılara ise hangi bölge için bilgi almak istediklerini soruyor. Geleneksel sistemlerden farklı olarak insana yakın bir ses tonuyla etkileşim sağlayan voicebot, tüketicilerden gelen soruları anında yanıtlıyor. Klasik tuşlama menülerine ihtiyaç duyulmayan sistemde tüketiciler taleplerini doğrudan kendi cümleleriyle aktarabiliyor; yapay zekâ konuşmanın bağlamını takip ederek yanıt veriyor. Bilgi vermenin yanı sıra gerekli durumlarda kayıt da oluşturabilen sistem, talebi ilgili OEDAŞ Çözüm Merkezi ekibine aktarabiliyor.

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Yazılı iletişimde akıcı süreç

Yazılı iletişim tarafında da OEDAŞ'ın internet sitesi ve WhatsApp kanalı üzerinden chatbot hizmeti sunuluyor. Bu hizmette tüketiciler ilk etapta bilgi alma ve işlem yapma gibi süreçlerini yapay zekâ destekli bot ile bu kanal üzerinden yürütebiliyor. Tüketicilerden spesifik bir talep gelmesi veya işlemin detaylandırılması gereken durumlarda uzman bir ekip yazışmaya dahil olarak sürecin akıcı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Dr. Necmi Odyakmaz: "Yapay zekâ hizmet süreçlerimizde yeni fırsatlar sunuyor"

OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, yapay zekâ destekli asistanların hem tüketici hem de çalışan açısından sağladığı faydaya dikkat çekerek şunları söyledi;

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"Yapay zekâ, hizmet süreçlerinde hız, erişilebilirlik ve kaynak kullanımına ilişkin yeni fırsatlar sunuyor. Biz de yapay zekâ destekli sesli ve yazılı dijital asistanlar üzerinde yaptığımız üst düzey geliştirmeler ile tüketicilerimizden gelen çağrı ve talepleri en doğru şekilde yönlendirmeyi hedefledik. Böylece tüketicilerimize zaman kazandırırken ekiplerimizin de daha fazla uzmanlık gerektiren konulara odaklanmasını sağlayacağız."

"Ülkemizin yapay zekâ alanındaki hedefleriyle uyumlu geliştirmeler yapıyoruz"

Odyakmaz, 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı ile (20262030) yapay zekâ uygulamalarının kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Ülkemizin yapay zekâ alanında yetkinliklerini artırma ve bu teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefi, sektörler için önemli bir yön çiziyor. Enerji, bu dönüşümün güçlü uygulama alanları arasında yer alıyor. OEDAŞ olarak biz de yapay zekânın hizmet süreçlerimizde sağlayabileceği somut faydalara odaklanıyoruz. Bundan sonra da veri ve yapay zekâ yetkinliklerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Yapay zekâ destekli voicebot'un özellikleri

Günlük konuşma dili: Tüketiciler, belirli komutlar kullanmadan ihtiyaçlarını kendi cümleleriyle anlatabiliyor. Sistem konuşmanın bağlamını takip ederek diyaloğu sürdürüyor.

Güncel bilgiye ulaşma: OEDAŞ'ın ilgili sistemleriyle gerçek zamanlı çalışarak talebe ilişkin güncel verileri görüşme sırasında kullanabiliyor.

Otomatik ihbar kaydı: İşlem gerektiren durumlarda gerekli kaydı otomatik olarak açabiliyor.

Talep aktarma: İnsan desteği ya da saha müdahalesi gereken durumlarda talebin ilgili birime yönlendirilmesini sağlıyor.

7 gün 24 saat hizmet: Tüketiciler günün her saatinde bilgi alabiliyor ve sistemin kapsamındaki işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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Yapay zekâ destekli chatbot'un özellikleri

Doğal ve akıcı yazılı iletişim: Tüketiciler, hazır mesajlara veya menülere bağlı kalmadan taleplerini kendi ifadeleriyle iletebiliyor. Yapay zekâ destekli chatbot, mesajların anlamını ve konuşmanın önceki adımlarını değerlendirerek uygun yanıtı oluşturuyor.

Kişiselleştirilmiş yanıtlar: Tüketicinin paylaştığı bilgiler ve görüşme geçmişi doğrultusunda, ihtiyaca özel yanıtlar sunabiliyor. Aynı konu tekrar sorulduğunda tüketiciden bilgileri yeniden talep etmeden konuşmanın bağlamını koruyabiliyor.

Anlık bilgi ve işlem: OEDAŞ sistemlerinden alınan güncel verileri kullanarak kesinti ve arıza durumlarına ilişkin bilgileri sohbet içerisinde anlık olarak paylaşabiliyor; ihtiyaç halinde ihbar kaydı oluşturabiliyor ve mevcut ihbarlarla ilgili yönlendirme sağlayabiliyor.

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Mesajlaşma üzerinden yönlendirme: Talebin yapay zekâ tarafından çözülememesi veya insan desteği gerektirmesi durumunda, görüşmeyi ilgili müşteri temsilcisine aktararak tüketicinin sürecine kaldığı yerden devam edilmesini sağlıyor.

Kesintisiz dijital iletişim: Tüketiciler 7 gün 24 saat boyunca yazılı olarak bilgi alabiliyor, taleplerini iletebiliyor ve chatbot'un kapsamındaki işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Farklı kanallardan sürekli iletişim

OEDAŞ, artık yapay zekâ desteği de bulunan; 186 Çözüm Merkezi ve internet sitesinin yanı sıra 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı ve eposta üzerinden de 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Tüketiciler, bakımonarım gibi planlı çalışmalar hakkında voicebot, chatbot veya WhatsApp üzerinden bilgi alabiliyor. Telefon bilgilerini güncelleyen tüketicilere ise bu konularda SMS bildirimi yapılıyor.