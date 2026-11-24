Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılan ünlü haber spikeri Cem Öğretir'in emekli öğretmen annesi İkbal Öğretir, oğlunun meslektaşlarına röportaj vererek Cem Öğretir'in öğrencilik yıllarını anlattı.

Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa katılan ve geçmişte aynı kurumda 4,5 yıl görev yapan emekli öğretmen İkbal Öğretir, etkinliği takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlunun meslektaşlarına konuşan Öğretir, çocuklarının çok uslu büyüdüğünü belirterek ünlü spiker oğlu Cem Öğretir'in okul hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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"Cem aslında çok fazla derslerine çalışmazdı ama okulda aldıklarıyla bizi hiç mahcup etmedi"

Basın mensuplarına oğlunun öğrencilik yıllarını anlatan İkbal Öğretir, "Vallahi benim çocuklarım o kadar usluydu ki, şimdi bana soruyorlar 'Anne biz nasıldık?' diye. Yavrum ben sizden hiçbir şey, hiçbir yanlışlık görmedim. Benim bir oğlum daha var, o da Belgrad'da yaşıyor. Çocuklarım adına çok mutluyum, onlarla gurur duyuyorum. Eşim de Osmangazi Üniversitesi'nde kimya profesörüydü, vefat etti. Ben çok pozitif bir insanım, çocuklarım da öyle; ben onları hep öyle yetiştirdim. Cem aslında çok fazla derslerine çalışmazdı ama okulda aldıklarıyla bizi hiç mahcup etmedi. Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Gittiğimiz zaman böyle titreyerek giderdik 'Acaba bir şey mi duyacağız?' diye, çünkü gerçekten çalışmazdı. Sınavlarının olacağı zaman 23 saat bir bakar, ondan sonra girer, 'Anne ben işte şöyle aldım, çok iyi geçti' diye beni de mutlu ederdi" dedi.

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"Yüzlerce öğrencim var ve şu anda hepsiyle görüşüyorum"

Meslek hayatı boyunca birçok okulda görev yaptığını ve eski öğrencileriyle iletişimini koparmadığını ifade eden Öğretir, "Ben de buraya geldim, 4,5 yıl çalıştık burada. Çok mutluyum. Turna Hanım'a çok teşekkür ediyorum, bizi her zaman duygulandırdı. Çok güzel sarıldık, bizler için gurur verici. Ben bir de meslek lisesinde çalıştım, Gazi Meslek'te. Oradan da çok öğrencim var ve şu anda hepsiyle görüşüyorum, inanamazsınız" şeklinde konuştu.