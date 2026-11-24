Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde şap hastalığı vakasının tespit edilmesi üzerine, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına ait Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda, hayvan pazarındaki faaliyetler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Tepebaşı ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde görülen şap hastalığı vakasının ardından ilgili ekipler tarafından bölgede gerekli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, MuttalipSarıcakaya yolu 2’nci kilometrede bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda hayvan giriş çıkışları ve pazar faaliyetleri durduruldu.

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İkinci bir emre kadar kapalı kalacak

Her hafta çarşamba günleri üretici ve yetiştiricilere hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, hastalığın yayılma riskine karşı ikinci bir emre kadar kapalı olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığına karşı bölgede gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığı belirtilerek hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarının, yeni bir duyuru yapılıncaya kadar faaliyet göstermeyeceği bildirildi.