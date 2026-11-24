Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen 1 haftalık çalışmalarda toplam 137 kişi yakalandı.

Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 1623 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. 274 uygulama noktasında bin 51 personelin görev aldığı denetimlerde; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs ile birlikte, 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 6 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 137 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.