Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), üniversite öğrencilerine faaliyet alanlarını ve kariyer fırsatlarını tanıtmak amacıyla düzenlediği "Meet & Connect" etkinliklerini sürdürüyor.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım'da Ankara'da, 18 Kasım'da İstanbul'da ve 23 Kasım'da Eskişehir'de gerçekleştirilen etkinliklerde üniversite öğrencilerine şirketin faaliyet alanları, kariyer fırsatları ve genç yeteneklere yönelik gelişim imkanları anlatıldı.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in de katıldığı ve 300'ün üzerinde öğrencinin yer aldığı etkinliklerde katılımcılar, havacılık motorları alanındaki kariyer olanakları ve TEI bünyesindeki çalışma imkanları hakkında bilgi edindi.

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Genç yeteneklerin gelişimini ve nitelikli insan kaynağının yetişmesini "Milli Yetkinlik Hamlesi" vizyonu kapsamında değerlendiren TEI, eğitim ve kariyer odaklı çalışmalarıyla üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirket, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik projeleri kapsamında geleceğin mühendisleri ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemeye devam ediyor.