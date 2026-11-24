Eskişehir'de Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kutlamalar, ESOGÜ'deki Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla devam edecek.
Programda, müzik dinletileri, şiir sunumu, öğretmenler topluluğu gösterisi ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi gerçekleştirilecek.
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