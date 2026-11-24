Eskişehirli oryantiring sporcularından Tokat'ta 3 madalya
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular Elif Gökçe Avcı Ataman ve Asya Avcı, toplam 3 madalya kazandı.
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular Elif Gökçe Avcı Ataman ve Asya Avcı, toplam 3 madalya kazandı.
1315 Kasım tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmaları'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular kürsüde yer almayı başardı. Yarışmalar kapsamında Elif Gökçe Avcı Ataman, Elit Kadınlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalya elde etti. 16 Yaş Kadınlar kategorisinde parkura çıkan Asya Avcı ise birincilik ve üçüncülük dereceleriyle organizasyonu iki madalyayla tamamladı.
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