Eskişehirspor Kulübü, efsane milli futbolcuları Burhan Tözer ile Sinan Alağaç'ı vefat yıl dönümlerinde yayımladığı mesajlarla andı.

Siyahkırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, uzun yıllar Eskişehirspor formasını terleten ve 2015 yılında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Burhan Tözer vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı.

Kulüp tarafından yapılan bir diğer paylaşımda ise genç yaşta yaşamını yitiren eski milli kaleci Sinan Alağaç da unutulmadı. Eskişehirspor, camianın hafızasında özel bir yere sahip olan Alağaç'ı vefatının 41'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını duyurdu.