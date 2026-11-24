Olay, sabah saatlerinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taşıdığı hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, hastaneye metreler kala bölgedeki araç yoğunluğu nedeniyle trafikte kaldı. Yolun açılmaması sebebiyle geçişte zorluk yaşayan ambulans sürücüsü, uzun süre siren çalarak diğer sürücülerden yol istedi. Trafiğin kilitlenmesi nedeniyle ambulansın hastaneye ulaşımında güçlük yaşandı.

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