Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü aday ve mevcut öğrencilerin lisansüstü eğitim süreçlerine ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Yapay Zekâ Destekli Dijital Asistan uygulamasını hizmete sundu.

Öğrenci odaklı hizmet anlayışı ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanıma açılan dijital asistan, lisansüstü programlar, başvuru ve kabul şartları, kayıt işlemleri, akademik takvim ve eğitimöğretim süreçleri hakkında yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Aday öğrencilerin lisansüstü eğitim seçenekleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan uygulama, mevcut öğrencilere de akademik ve idari işlemler konusunda rehberlik ediyor. Günün her saatinde erişilebilen dijital asistan, öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

REKLAM

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün dijital hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, öğrencilerin bilgiye erişim süreçlerinin kolaylaştırılması ve bilgilendirme hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Öğrenciler, Yapay Zekâ Destekli Dijital Asistana leeasistan.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebiliyor.