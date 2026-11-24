Eskişehir'de hava aracı düştü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hava aracının düştüğü öğrenildi.
Giriş: 24.11.2026 - 20:07 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hava aracının düştüğü öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir hava aracı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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