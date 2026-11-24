Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Komisyon Başkanlarından Çevre Mühendisi ve Vena Çevre Mühendislik Kurucu Ortağı Bilal Arapoğlu, sanayide çevresel sürdürülebilirliğin ve karbon yönetiminin uluslararası rekabet açısından giderek daha önemli hâle geldiğine dikkat çekti.

Eskişehir'in üretim gücü, ihracat potansiyeli ve köklü sanayi kültürüyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Arapoğlu, değişen çevre politikaları ve küresel ticaret şartları karşısında işletmelerin yeşil dönüşüme bugünden hazırlanması gerektiğini ifade etti.

"Çevre artık rekabetin ta kendisi"

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2012 yılından bu yana 200'ü aşkın işletmeye çevre alanında danışmanlık veren Arapoğlu, mesleki tecrübelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ile çevre birbirinin rakibi değil. Bugün buna bir cümle daha eklemek gerekiyor: Çevre artık rekabetin ta kendisi. Eskişehir; havacılıktan raylı sistemlere, beyaz eşyadan döküme, kimyadan seramiğe kadar güçlü bir üretim altyapısına sahip. Aynı zamanda Porsuk'uyla, yeşil alanlarıyla ve yaşam kalitesiyle öne çıkan bir şehir. Bu iki kimliği birlikte yaşatmanın yolu, sanayimizin çevre yönetimini doğru yapmasından geçiyor."

"Karbon, ihracatın yeni belirleyicisi olacak"

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Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Türkiye'nin iklim politikalarındaki gelişmelere değinen Arapoğlu, uluslararası ticarette artık yalnızca fiyat ve kalitenin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Avrupa'ya ürün satan firmalara artık fiyatının ve kalitesinin yanında, o ürünün üretiminde ne kadar karbon salımı gerçekleştiği de soruluyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla demirçelik, alüminyum ve çimento gibi ürünlerde karbonun bedeli sınırda ödenmeye başladı. Bu süreç diğer sektörleri de tedarik zincirleri üzerinden etkiliyor. Türkiye'de de İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi ile karbonun bedeli olmayan dönem kapanıyor. Sanayicilerimizin karbon ayak izlerini ölçmeleri, raporlamaları ve azaltmaları rekabet güçlerini korumaları açısından büyük önem taşıyor." diye belirtti.

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"Yeşil dönüşüm bir masraf değil, rekabet yatırımıdır"

Eskişehir'deki işletmelerin çevre izinleri, atık yönetimi, atıksu arıtımı ve enerji verimliliği konularına bütüncül bir anlayışla yaklaşması gerektiğini belirten Arapoğlu, çevresel yatırımların ekonomik kazanımlarına da şöyle dikkat çekti:

"Vena Çevre olarak sahada gördüğümüz tablo şu: Firmalarımız üretim kapasitelerini ve enerji faturalarını çok iyi biliyor, ancak önemli bir kısmı ürettiği bir ton ürünün ne kadar karbon salımına neden olduğunu henüz bilmiyor. Atığını geri kazanan, enerjisini verimli kullanan ve arıtma tesisini doğru işleten işletmeler hem çevresel etkilerini hem de üretim maliyetlerini azaltıyor. Bu nedenle yeşil dönüşümü bir masraf olarak değil, geleceğe yönelik bir rekabet yatırımı olarak değerlendirmeliyiz."

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ESMİAD'dan sürdürülebilir sanayi vizyonu

ESMİAD olarak üretimin, istihdamın ve ihracatın gelişmesini önemsediklerini ifade eden Arapoğlu, ekonomik kalkınmanın çevresel sorumlulukla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ESMİAD olarak Eskişehir sanayisinin büyümesini, Türk sanayisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını ve ülkemizin ekonomik kalkınmasını önemsiyoruz. Bununla birlikte cennet vatanımızın ve güzel şehrimizin havasını, suyunu ve toprağını korumayı da aynı öncelikle görüyoruz. Yakın gelecekte ihracatın pasaportu, ürünün çevre ve karbon performansı olacak. Bu pasaportu bugünden hazırlayan kazanacak. Bugün atacağımız doğru adımlarla Eskişehir'i hem dünya pazarlarında daha güçlü bir sanayi şehri hem de gelecek nesillerimiz için daha yaşanabilir bir kent hâline getirebiliriz."