Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde askeri AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde şehit olan 5 askerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi eşi ve 2 çocuğuna verildi. Şehidin eşi ve çocuklarıyla oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Haber alan yakınları şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR’de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün acı haberi eşi ve 2 çocuğuna verildi.

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