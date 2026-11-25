Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde askeri AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde şehit olan 5 askerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın acı haberi ailesine verildi. Şehidin Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Şeker Sokak’ta bulunan evinin olduğu binaya büyük Türk bayrakları asıldı.

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