Şehit Albay Çöl'ün şehadet haberi, Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki ailesine ulaştırılırken, acı haberi duyan sevenleri, arkadaşları ve akrabaları taziye için şehidin evine geldi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopter içerisinde bulunan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl şehit oldu.

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