Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalandıktan sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın acı haberi ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin verilmesinin ardından şehit Gürdağ'ın ikamet ettiği binaya Türk bayrağı asıldı. Evin önünde herhangi bir duruma karşı sağlık ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, askeri personel de bölgede görev aldı.