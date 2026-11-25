Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, bağımlılıkla mücadeleye sunduğu katkılardan dolayı Karacan'a teşekkür etti.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen akademik çalışmalar ve toplumsal farkındalık faaliyetleri ele alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Genç Yeşilay Kulübü üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla üniversitenin İlahiyat Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Durali Karacan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.