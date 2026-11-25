Okul Sporları kapsamında badminton müsabakaları Eskişehir'de sürüyor
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen badminton müsabakaları devam ediyor.
Eskişehir'de Okul Sporları kapsamında düzenlenen badminton müsabakaları devam ediyor.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları badminton müsabakaları, Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu Badminton Antrenman Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalarda öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Müsabakaların tamamlanmasının ardından kategorilerinde başarılı olan sporculara madalyaları takdim edilecek.
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