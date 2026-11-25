Eskişehirspor'un efsane isimleri Sinan Alağaç ve Burhan Tözer kabirleri başında anıldı
Eskişehirspor camiası, kulübün unutulmaz kalecisi Sinan Alağaç'ı vefatının 41'inci, milli futbolcu Burhan Tözer'i ise vefatının 11'inci yıl dönümünde kabirleri başında andı.
Eskişehirspor camiası, kulübün unutulmaz kalecisi Sinan Alağaç'ı vefatının 41'inci, milli futbolcu Burhan Tözer'i ise vefatının 11'inci yıl dönümünde kabirleri başında andı.
Kırmızısiyahlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, anma programları yönetim kurulu üyeleri, A takım ve altyapı futbolcularının katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak Esentepe Mezarlığı'na giden kafile, efsane kaleci Sinan Alağaç'ın kabri başında dua ederek anma töreni düzenledi. Heyet daha sonra Asri Mezarlık'a geçerek, uzun yıllar Eskişehirspor formasını terleten eski milli futbolcu Burhan Tözer'i kabri başında andı. Her iki törende de kulüp tarihine iz bırakan isimler için dualar okundu.
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