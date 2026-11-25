Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin toplumsal duyarlılık kapsamında gerçekleştirdiği bağış etkinliğine ilgi gösterildi. Cumhuriyet Yurdu'nda kalan gençler, kan bağışında bulunarak ihtiyacı olan hastalara destek oldu. Yurt yönetimi ve Kızılay ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmada öğrenciler, bağış işlemlerini tamamladı.

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